Осушене озеро у Сокільниках на вулиці Садовій

Сокільницька сільська рада 1 липня уклала договір з ТОВ «Будпроект ІФ» на поліпшення екологічного стану водойми на вулиці Садовій у Сокільниках (укріплення берега озера та облаштування пірса). Як сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 3 млн грн. Завершити укріплення дороги біля озера планують до кінця 2024 року. Зазначимо, що тендер на благоустрій озера оголошують з 2020 року й ціна робіт змінювалася від 6,8 млн грн до 21,4 млн грн.

Озеро на Садовій у Сокільниках осушили 2021 року. Згідно з технічною документацією, підрядник має провести першочергові протиаварійні роботи, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття. Сокільницька сільрада повідомила, що водойму використовують пожежники, тому проєкт передбачає місце для водозабору. Крім цього, сільрада пояснює потребу в ремонті тим, що після робіт на водоймі буде менший ризик підтоплення будинків.

Підрядник має у липні 2024 року провести підготовчі демонтажні роботи, а з липня по вересень укріпить берег габіонами та бетонними блоками. Згодом ТОВ «Будпроект ІФ» встановить шлагбаум та облаштувати пірс. Гарантійний термін робіт має становити 10 років.

Озеро у Сокільниках до осушення у 2021 році (Скриншот з Google.maps)

За перемогу в аукціоні змагалися дві компанії – львівське колективне підприємство «Вектор», яке вже отримувало тендери на роботи на водоймі у Сокільниках, та ТОВ «Будпроект ІФ» з Прикарпаття. Переможцем Сокільницька сільрада вибрала ТОВ «Будпроект ІФ», оскільки воно запропонувало дешевшу вартість робіт.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Будпроект ІФ» зареєстроване у селі Хриплин, що біля Івано-Франківська, й з вересня 2014 року спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Крім цього, компанія займається будівництвом та торгівлею будматеріалами. Керівником та власником «Будпроект ІФ» є підприємець з Івано-Франківська Андрій Ходак. За 2023 рік компанія отримала державних підрядів на 23,1 млн грн, а з початку 2024 року – на 11,5 млн грн.

Нагадаємо, що тендер на покращення екологічного стану озера в Сокільниках провели з шостого разу. Наразі Сокільницька сільрада зменшила вартість й обсяг робіт. Раніше планували розчистити водойму, облаштувати тротуари, встановити огорожу, збудувати сходи та бетонний пандус, висадити дерева та кущі.

Вперше Сокільницька сільрада оголосила аукціон у травні 2020 року й планувала витратити 6,8 млн грн, але відхилила пропозиції трьох учасників. Згодом аукціон відбувся у липні 2020 року й переможцем торгів стало КП «Вектор», яке мало провести роботи за майже 6 млн грн. Однак договір з компанією розірвали у грудні 2022 року. За виконані роботи з укріплення берега КП «Вектор» отримало 2,1 млн грн. Однак місцеві мешканці публікували фото водойми, на яких видно, що за три роки на озері не було робіт.

Третій раз тендер Сокільницька сільрада оголосила у листопаді 2023 року й планувала витратити 21,4 млн грн. Відтак благоустрій озера подорожчав приблизно втричі. Переможцем торгів знову стало КП «Вектор», яке запропонувало виконати роботи за 19,2 млн грн. Згодом ціну зменшили до 16,8 млн грн. Бюро економічної безпеки виявило зловживання під час тендеру й заявило про некритичність витрат під час війни. Після цього сільрада розірвала угоду. За виконані роботи підряднику заплатили 1,7 млн грн.

Знову тендер двічі оголошували у березні 2024 року. Вартість робіт зменшилася до 19,2 млн грн. Однак Сокільницька сільрада у квітні 2024 року опублікувала рішення про скасування торгів через неможливість профінансувати роботи.