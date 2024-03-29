Осушене озеро у Сокільниках, що поблизу Львова

Сокільницька сільська рада оголосила тендер на покращення екологічного стану водойми на вулиці Садовій в селі Сокільники Пустомитівського району. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість робіт становить 19,4 млн грн. Завершити благоустрій озера планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник має розчистити водойму, облаштувати тротуари, встановити огорожу, збудувати сходи та бетонний пандус, висадити дерева та кущі тощо. Гарантійний термін робіт має становити десять років.

Зазначимо, що підрядника обиратимуть за критерієм ціни. Аукціон розпочнеться 3 квітня. Учасники мають надати довідки про наявність матеріально-технічної бази, працівників та підтвердити досвід виконання аналогічного договору.

Нагадаємо, що Сокільницька сільрада оголошувала тендер на покращення екологічного стану міського озера у 2020 році. Тоді вартість робіт становила 6,8 млн грн. Переможцем торгів стало КП «Вектор», яке запропонувало провести роботи за 5,9 млн грн. За три роки підрядник не проводив робіт, озеро заросло очеретом. Договір між сільрадою і КП «Вектор» розірвали у 2023 році за згодою двох сторін. Того ж року Сокільницька сільрада оголосила новий тендер і збільшила очікувану вартість до 21,4 млн грн. Переможцем знову стала компанія «Вектор», яка мала провести благоустрій за 16,8 млн грн.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що КП «Вектор» працює з 2000 року й зареєстрована у селі Розвадів Стрийського району. Основним видом діяльності є будівництво. Керівником компанії є Василь Петрів.

Наприкінці лютого 2024 року Сокільницька сільрада скасувала тендер і розірвала договір з підрядником після втручання Бюро економічної безпеки. Аналітики БЕБ встановили, що пропозиції переможця не відповідали кваліфікаційним критеріям, які встановив замовник. Крім цього, закупівля є некритичною в умовах війни.