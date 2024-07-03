Дмитро Лубінець заявив, що в Офісі Омбудсмена «були шоковані», коли дізналися про обставини поїздок

Офіс Омбудсмана викрив схему нелегального виїзду за кордон та уникнення мобілізації у якій діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців. Про це повідомив у середу, 3 липня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, працівники Офісу Омбудсмана під час моніторингу виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.

Події, про які йде мова, відбулися ще у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва. Тоді 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва, серед яких були діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Однак, як виявилось згодом, діти у таборі залишились без супроводжуючих, а самі супроводжуючі – зникли. За інформацією німецької сторони, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68.

«Запитання – а де 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації. Наступні позапланові візити ми здійснили в Києві до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва», – зазначив Лубінець.

Однак у Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони, а саме керівництво закладів зовсім не володіє інформацією.

Як виявилось, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

«Найцікавіше: серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення», – повідомив Лубінець.

Супроводжуючі чоловіки звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави, і жоден з них наразі не працює у цих органах. Вони також не повернулися до України, і «цей факт наштовхує на думку, що це все була «спланована акція».

За словами Лубінця, лише у 2024 році Офіс Омбудсмана з’ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу. Натомість до них їздили їхні родичі-керівники у «відрядження».

«Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони, яка вчиняла згідно з їхнім законодавством. Тому я вже направив відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де зазначив усі виявлені факти. Очікую на швидке і неупереджене розслідування», – розповів омбудсман.

За його словами, після цього випадку співробітники Офісу будуть прискіпливіше перевіряти документи, пов’язані із закордонними відрядженнями.