Медик додав, що на його досвіді – це поодинокий випадок

В Одесі клієнт ветеринарної клініки облаяв лікаря-ветеринара, ветерана ЗСУ з ампутацією ніг Олексія Притулу за те, що той відмовився встати, щоб оглянути його собаку. Відео візиту Олексій Притула опублікував у своєму Instagram у середу, 3 липня.

На відео видно, як чоловік у червоній футболці зайшов у кабінет з твариною та сів на крісло. Господар почав скаржитись, що помітив у собаки лишай. На прохання лікаря розвернути тварину іншим боком, клієнт запитав: «А ви не можете підійти та подивитися?» Однак ветеринар звернув увагу відвідувача на те, що він не може цього зробити через складнощі, адже пересувається на протезах. Побачивши протези, клієнт почав лаятись і різко вийшов з кабінету.

«Це відбулося сьогодні, під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя», – написав Олексій Притула.

Медик додав, що на його досвіді – це поодинокий випадок. Утім він чудово розуміє, «що подібної наволочі навкруги тьма». За інформацією Притули, він володіє інформацією про клієнта.

Як повідомляють OSINT-аналітики «КіберБорошна», особу клієнта, який образив ветерана, встановили. Ним виявився одесит Вадим Шевеленко. Журналісти «Суспільного» підтверджують з посиланням на громадського діяча Дем’яна Ганула, що йдеться про Шевеленка. «Суспільне» намагається отримати коментар чоловіка, однак його телефон вимкнений.

Зазначимо, у січні 2024 року «Суспільне.Одеса» зняло сюжет про ветерана Збройних сил України та лікаря-ветеринара з Одеси – Олексія Притулу. У матеріалі про Олексія йшлося, що під час наступу на Лиман у вересні 2022 року він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи у ветеринарну лікарню. До цього він 11 років працював ветеринаром в одеській клініці «Айболит».