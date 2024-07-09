Личаківський районний суд Львова оштрафував двох військових за незаконне копіювання та поширення інформації з обмеженим доступом – бойового розпорядження, у якому вказані населені пункти, кількість людей та техніки, яка необхідна для виконання завдань. Військовим призначили по 170 грн штрафу та зобов’язали сплатити по 605 грн судового збору.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, капітан Анатолій Ц. 19 лютого незаконно скопіював та переслав бойове розпорядження, у якому були зазначені населені пункти, де виконуватимуться завдання, необхідна кількість техніки та людей. Цей файл капітан переслав солдату своєї роти, чим створив передумови для витоку інформації.

Щодо капітана Анатолія Ц. склали протокол через незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних системах. Військовий визнав свою провину, але на засідання суду не прийшов.

Окрім цього, у судовому реєстрі є ще одна постанова щодо Юрія К., якого також обвинувачували у незаконному копіюванні бойового розпорядження під час виконання службових обов’язків. Випадок також трапився 19 лютого 2024 року, тому можна припустити, що йдеться про те саме розпорядження. Юрій К. також визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення та не прийшов на засідання суду.

Отриману Анатолієм Ц. та Юрієм К. інформацію знищили після виявлення факту порушень. Справи щодо порушників розглядали окремо, але їм обом призначили по 170 грн штрафу та зобов’язали сплатити по 605 грн судового збору. Постанови ще можна оскаржити.