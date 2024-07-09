Яворівський районний суд Львівської області визнав військового Олександра Б. винним у недбалому ставленні до служби. Командир взводу приховував пиятики підлеглих, через що їх безпідставно преміювали на 68 тис. грн, хоч мали б призначити штрафи за порушення дисципліни. Суд призначив Олександру Б. 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Олександр Б. є командиром взводу роти навчально-бойового озброєння та техніки однієї з військових частин. У листопаді та грудні 2022 року військовий не доповів про те, що його підлеглі перебували на службі п’яними. Двом військовим безпідставно нарахували 68 тис. грн премій, хоч мали б оштрафувати за порушення дисципліни (зазвичай за таке порушення призначають по 17 тис. грн).

У суді Олександр Б. визнав свою провину у недбалому ставленні до військової служби та просив суд його суворо не карати. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила матеріали справи, та призначила Олександру Б. 17 тис. грн штрафу за адмінправопорушення. Постанову ще можна оскаржити.