Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов майора до військової частини, зобов’язавши виплатити позивачу додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн на місяць за участь у бойових діях. Командування військової частини заявило, що довідка, яку надав позивач, не відповідає встановленому зразку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся майор однієї з військових частин, якому не виплатили додаткові 100 тис. грн за участь у бойових діях. Позивач заявив, що перебував на території бойових дій із початку липня 2022 року до середини вересня 2022 року та надав відповідну довідку. Позивачу не виплачували додаткові бойові виплати, а у командуванні військової частини заявили, що форма довідки не відповідає встановленому зразку. Майор не погодився з рішення командування та пішов у суд.

У відзиві на позовну заяву представник військової частини аргументував відмову в виплатах тим, що довідка «не відповідає вимогам окремого доручення Міністра оборони України №5718/з від 06.03.2023».

Справу розглянула суддя Марія Кедик, яка дослідила усі надані матеріали. Суд дійшов висновку, що вказана позивачем довідка за змістом відповідає вимогам окремого доручення №912/з/29 та є належним доказом підтвердження наявності права у позивача на виплату додаткової винагороди.

Суд не приймає до уваги посилання представника військової частини на невідповідність наданої позивачем довідки, оскільки у вказаний у позові період на спірні правовідносини поширювалась дія Окремого доручення №912/з/29.

Суддя повністю задовольнила позов військового, визнала протиправною бездіяльність та зобов’язала військову частину виплатити йому додаткові 100 тис. грн на місяць пропорційно участі у бойових діях на підставі наданої ним довідки. Рішення ще можна оскаржити.