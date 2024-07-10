Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову ТЦК розглянути звернення львів’янина про надання йому відстрочки від мобілізації та зобов’язав ТЦК повторно розглянути заяву з ухваленням відповідного рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся львів’янин, який доглядає за своїм братом із першою групою інвалідності. Він просив суд визнати протиправною відмову ТЦК (колишній військкомат) розглянути заяву на надання відстрочки від мобілізації та зобов’язати прийняти відповідне рішення.

У позовній заяві вказано, що брат львів’янина має психічні розлади і йому встановили першу групу інвалідності, позивач доглядає за ним і на підставі цього хотів отримати відстрочку. Представник ТЦК надав відповідь, що вони не займаються наданням відстрочки військовозобов’язаним, а лише оформляють її. Для отримання відстрочки, за словами відповідача, потрібно звертатись до комісії військової адміністрації.

Адвокат позивача звертався із запитом до Львівської ОВА та просив розглянути заяву львів’янина про надання йому відстрочки. Однак, ЛОДА повідомила, що в них відсутні комісії, до повноважень яких входить вирішення питання відстрочки від призову.

Львів’янин не погодився з відмовою ТЦК розглянути його заяву на надати відстрочку, тому звернувся до суду. Справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка звернула увагу ТЦК, що до його повноважень входить прийняття рішення про надання відстрочки від мобілізації. Відтак суддя визнала дії ТЦК протиправними та зобов’язав повторно розглянути заяву позивача з ухваленням відповідного рішення. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо,що раніше у Львові мобілізований солдат зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через суд.