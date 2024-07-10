У Львові мобілізований зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через суд
Дружина військового має третю групу інвалідності
Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов мобілізованого солдата та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою для звільнення є наявність у дружини третьої групи інвалідності.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мобілізований у 2022 році солдат із позовом до військової частини. Він просив визнати протиправною відмову у звільненні його зі служби та зобов’язати військову частину це зробити. Причиною звільнення є сімейні обставини (у дружини солдата є третя група інвалідності).
Представник військової частини відмовив солдату, вважаючи, що обов’язковою умовою для звільнення військовослужбовця з служби є наявність дружини з інвалідністю 1 або 2 групи.
На думку суду, відповідач (військова частина) неправильно тлумачив норми абзацу 5 підпункту «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону № 2232-ХІІ. Оскільки підставою для звільнення з військової служби може бути наявність дружини (чоловіка) із інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. У законі немає конкретизації, яка саме група інвалідності має бути у дружини військового.
Справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав протиправною відмову у звільненні солдата зі служби та зобов’язати військову частину це зробити. Рішення ще може бути оскаржене.
Нагадаємо, що нещодавно львів’янин у суді оскаржив відмову ТЦК в наданні відстрочки від мобілізації.