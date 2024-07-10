Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов мобілізованого солдата та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою для звільнення є наявність у дружини третьої групи інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мобілізований у 2022 році солдат із позовом до військової частини. Він просив визнати протиправною відмову у звільненні його зі служби та зобов’язати військову частину це зробити. Причиною звільнення є сімейні обставини (у дружини солдата є третя група інвалідності).

Представник військової частини відмовив солдату, вважаючи, що обов’язковою умовою для звільнення військовослужбовця з служби є наявність дружини з інвалідністю 1 або 2 групи.

На думку суду, відповідач (військова частина) неправильно тлумачив норми абзацу 5 підпункту «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону № 2232-ХІІ. Оскільки підставою для звільнення з військової служби може бути наявність дружини (чоловіка) із інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. У законі немає конкретизації, яка саме група інвалідності має бути у дружини військового.

Справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав протиправною відмову у звільненні солдата зі служби та зобов’язати військову частину це зробити. Рішення ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, що нещодавно львів’янин у суді оскаржив відмову ТЦК в наданні відстрочки від мобілізації.