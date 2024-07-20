Личаківський районний суд Львова визнав львів’янина винним у непокорі поліцейським – перехожий відмовився показати поліції свої документи. Суд призначив порушнику штраф та зобов’язав сплатити судовий збір.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок 23 травня на вул. Шафарика, що розташована між вулицями Пасічна та Джорджа Вашингтона. Кирило Сидоров відмовився показати поліції свої документи, через що щодо львів’янина склали протокол про адмінправопорушення через непокору поліції.

У суді чоловік визнав свою провину та просив суворо не карти. Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та призначив львів’янину 136 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.