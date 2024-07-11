Залізничний райсуд Львова зобов’язав Укрпошту відшкодувати львів’янці вартість придбаної посилки на AliExpress. Вона замовила мобільний телефон, який так і не отримала, а пошта відмовлялась виплачувати вартість втраченої посилки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернулась львів’янка, яка замовила у китайському інтернет-магазині AliExpress мобільний телефон Hotwav Note. Посилку вартістю 3 тис. грн мала доставити Укрпошта. Відправлення перетнуло митний кордон України, але дорогою до відділення пошти зникло. Укрпошта не повернула львів’янці вартість втраченої та оплаченої наперед посилки, тому вона звернулась до суду. Вона хотіла відсудити вартість телефона, тисячу гривень моральної компенсації та, щоб Укрпошта сплатила судовий збір.

Від представника Укрпошти надійшов відзив на позовну заяву. За його словами, позивачка мала б право на відшкодування вартості замовлення «у випадку відмови від своїх прав стосовно відправлення самого відправника». Львів’янка не надала Укрпошті письмових доказів, що відправник відмовився відшкодувати їй вартість посилки. Укрпошта також вважає, що не завдала позивачці моральної шкоди, тому просила відмовити у задоволенні позову.

Адвокат львів’янки вказав, що у разі втрати поштового відправлення виконавець має відшкодувати збитки у вигляді вартості втраченого замовником майна. Гроші має виплатити Укрпошта, бо замовлення перетнуло митний кордон України та було втрачене дорогою до відділення.

Справу розглянула суддя Наталія Палюх, яка дослідила усі матеріали справи та аргументи сторін. Суддя частково задовольнила позов львів’янки, зобов’язавши Укрпошту виплатити їй вартість загубленої посилки (3131 грн) та сплатити судовий збір. Вимогу про відшкодування 1000 грн моральної шкоди суд не задовольнив. На рішення ще можна подати апеляцію.