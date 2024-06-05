Личаківський районний суд Львова зобов’язав будівельно-інвестиційну компанію «Рубікон Груп» виплатити 150 тис. грн компенсації вкладнику через незавершене будівництво ЖК. З цієї компанією пов’язана будівельна афера, заручниками якої стали тисячі клієнтів. Нещодавно Львівська міськрада внесла «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, до суду звернувся вкладник Михайло Брудний, який у грудні 2020 року уклав з «Рубікон Груп» попередній договір купівлі-продажу квартири у одному з ЖК компанії (адреса у рішенні суду прихована). Чоловік оплатив повну вартість житла – 475 тис. грн. Згідно з умовами договору, будинок мали здати в експлуатацію у ІV кварталі 2021 року, однак роботи так і не завершили, а ЖК не ввели у експлуатацію.

Михайло Брудний хотів стягнути з «Рубікон Груп» пеню за прострочення договору – 3% від вартості робіт за кожен день прострочення (із вересня 2022 року до серпня 2023 року), що становить 4,7 млн грн.

Представниця «Рубікон Груп» в судовому засіданні проти позову заперечила, вважаючи обрахований позивачем розмір пені завищеним. Вона подала клопотання про зменшення розміру пені до 47 тис. грн.

Справу розглянув суддя Григорій Жовнір. На його думку, позивач правильно розрахував розмір пені, але є підстави для її зменшення. Зокрема, через те, що розмір неустойки в 10 разів перевищує вартість квартири.

Суддя частково задовольнив позов вкладника «Рубікон Груп» та зобов’язав компанію виплатити йому 150 тис. грн пені та 5,5 тис. грн на правничу допомогу. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо що раніше ще одна львів’янка виграла суд у компанії «Рубікон Груп» та відсудила компенсацію через незавершене будівництво ЖК. Окрім цього, інший вкладник відсудив 2,5 млн грн в «Рубікону», бо попередній договір купівлі-продажу квартири не був нотаріально посвідченим.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Не зважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина Марта володіє 50% статутного капіталу «Рубікон Груп». Вона також є співвласницею й іншої фірми «Рубікону» – будівельної компанії «Рубікон Інвест» (90% статутного капіталу). Тарас Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським захопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплексу займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу), а також Ірина Іваник та Галина Іваник (по 25%). Ірина та Галина Іваники є родичками Ігоря Іваника, який увійшов у керівництво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.

У травні 2024 року Львівська міська рада внесла ТзОВ БіК «Рубікон Груп» до переліку недобросовісних забудовників Львова.