Василь Вірастюк намагається потрапити до Верховної Ради вже кілька місяців

Верховний суд на засіданні в неділю, 23 травня, знову скасував протокол Центральної виборчої комісії (ЦВК) про встановлення результатів виборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області, яким Василя Вірастюка від «Слуги народу» обрано народним депутатом України.

«Верховний суд знову скасував протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом», – повідомила в понеділок, 24 травня, громадянська мережа «Опора».

Там додали, що суд також скасував рішення ЦВК про визнання недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за головного суперника Вірастюка Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Як зауважили в «Опорі», це рішення суду першої інстанції і можливо варто очікувати апеляцію на нього.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 19 травня визнала Василя Вірастюка обраним народним депутатом, не врахувавши, при цьому, понад 3 тис. голосів з шести виборчих дільниць.

Раніше Верховний суд вже скасовував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів на окрузі №87. Таким чином, протокол про обрання Вірастюка народним депутатом скасовано вдруге.

Нагадаємо, довибори у 87 окрузі (Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області) до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до президента України Володимира Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.

1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка. Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом і почала шукати спосіб, як встановити результати виборів на окрузі №87.