Центральна виборча комісія (ЦВК) подала апеляцію на рішення Верховного Суду, який скасував протокол про результати виборів народного депутата на 87 окрузі, де у результаті перерахунку переміг кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

Як повідомила ЦВК у Facebook, 25 травня комісія подала апеляційну скаргу після детального опрацювання рішення Верховного суду. Хоча, як наголосили в ЦВК, не існує однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації, яка склалась на 87 окрузі. А тому встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду, додали у ЦВК.

Нагадаємо, що 24 травня Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня про визнання переможцем проміжних виборів народних депутатів у 87 окрузі кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Вибори на окрузі 87: хронологія

28 березня в окрузі 87 (Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області) відбулися довибори у Верховну Раду. 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, який супроводжувався тривалим припиненням роботи окружної виборчої комісії й заміною її голови і членів. У Надвірну, де розташована ОВК, навіть приїжджали народні депутати від «Слуги народу». Зрештою стронгмен і висуванець «Слуги народу» Василь Вірастюк обійшов свого головного суперника Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. При цьому на шести дільницях вибори були визнані недійсними. Спостерігачі зазначали, що на цих дільницях більшість голосів отримав саме Шевченко. Він вирішив захищати свій результат у суді. Про те, що на цьому окрузі переміг Шевченко, свідчили також дані екзит-полу.

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем, але 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала відповідний протокол ЦВК.

19 травня ЦВК повторно оголосила Вірастюка переможцем виборів, але Верховний суд 24 травня відповідний протокол знову скасував.