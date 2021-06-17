Народні депутати влаштували бійку через висловлювання нардепа від «Слуги народу»

Нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива побився у Верховній Раді зі своїм колегою зі «Слуги народу» Миколою Тищенком. Це сталося після того, як депутат від фракції СН Микита Потураєв із трибуни сказав, що «епоха бідності завершиться, коли розстріляють ОПЗЖ».

Сутичка між нардепами трапилася у четвер, 17 червня, під час розгляду правок до законопроекту про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

«Нас питали, коли закінчиться епоха бідності. Тоді, коли закінчить епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне от цю фракцію (ОПЗЖ — ред.), статки усіх членів якої порівнянний з річним бюджетом України, та розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо йти повільно та знищувати вас політично», – заявив нардеп «Слуга народу» Микита Потураєв під час виступу з трибуни.

До трибуни одразу підбігли депутати від ОПЗЖ та «Слуги народу». Між ними почалася словесна перепалка, а після – штовханина.

Згодом нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива почав битися із депутатом від СН Миколою Тищенком біля трибуни. Депутати з обох фракцій намагалися їх розборонити.

Через сутичку в парламенті Дмитро Разумков оголосив перерву. Після неї Потураєв перепросив за своє висловлювання з трибуни, заявивши, що «жодна людина в цьому залі не заслуговує на репресії та насильство».

Згодом в коментарі сайту «Новое время» Микита Потураєв пояснив свої слова про розстріл ОПЗЖ обуренням. Мовляв, нардепи від цієї фракції два тижні гальмували приняття закону про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення, внісши на розгляд понад 500 правок.

«Я їх просто попередив, що буде коли вони у черговий раз доведуть народ до того, що терпець увірветься. Попередив, а не погрожував. І, судячи з їхньої реакції, я бачу, що про 2014 рік вони не забули. Значить, не даремно нагадав», – пояснив він.

Зазначимо, що цей законопроект нардепи таки схвалили. За проголосували 302, проти 21 та ще 29 – утрималися.