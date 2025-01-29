Посадовцю повідомили про підозру за підробку документів

У середу, 29 січня, Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації.

За повідомленням правоохоронці, першого заступника директора одного з департаментів КМДА підозрюють у безпідставному оформленні собі 2-ї групи інвалідності. Ця довідка дозволила йому отримати бронь від призову, а також регулярні соцвиплати від держави. Протягом 2023-2024 років він незаконно отримав 170 тис. гривень у вигляді компенсації.

Для оформлення фейкової інвалідності посадовець власноруч підробив дані медичних досліджень.

«Він «погіршив» показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи. Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК», – зазначають у повідомленні.

Під час слідчих дій виявили докази, що ці документи є фальшивими. Наразі посадовцю повідомили про підозру за підробку документів. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність до схеми інших посадовців.

Нагадаємо, 28 січня на Одещині затримали 24-річного співробітника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який продавав ухилянтам повістки.