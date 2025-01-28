Андрій Мачула працює ортопедом-травматологом Буської ЦРЛ

Буський районний суд Львівщини виніс вирок ортопеду-травматологу Андрію Мачулі, який взяв в чоловіка хабар та обіцяв встановити йому фіктивний діагноз, що допоможе йому ухилитись від призову під час мобілізації. Суд призначив лікарю покарання – 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, ортопед-травматолог Буської ЦРЛ та член ВЛК обіцяв встановити військовозобов’язаному діагноз, на підставі якого ВЛК надасть йому відстрочку від мобілізації через хворобу. ZAXID.NET повідомляв, що йдеться про Андрія Мачулу, якого затримали у червні 2024 року після отримання 15 тис. грн хабаря.

У суді обвинувачений визнав свою провину та підтвердив, що за 15 тис. грн обіцяв чоловіку встановити діагноз, який стане підставою для отримання відстрочки.

Цю справу розглянув суддя Борис Журибіда, який дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія Мачулу винним в отриманні хабаря, призначивши покарання – 51 тис. грн штрафу. 15 тис. грн хабаря повернуть власнику. Вирок ще можна оскаржити.