Андрій Мачула працює ортопедом-травматологом Буської райлікарні

Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 59-річному лікарю Андрію Мачулі. Медика підозрюють у вимаганні хабарів за документи про непридатність до військової служби. Поліцейські затримали лікаря 19 червня у його кабінеті, коли він отримав від військовозобов'язаного 15 тис. грн.

Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, Андрій Мачула, який є ортопедом-травматологом комунальної Буської райлікарні та членом Буської позаштатної постійно діючої ВЛК, разом з колегами організував схему з продажу чоловікам документів про непридатність до військової служби. Наразі невідомо, скільки чоловіків скористалися послугами Андрія Мачули. Поліцейські, приблизно о 13:30 19 червня, затримали Андрія Мачулу й провели обшук в його кабінеті.

Галицький райсуд наклав арешт на вилучені під час обшуку гроші, документи та телефон. Крім цього, суд арештував автомобіль Ford Kuga 2011 року випуску та дві земельних ділянки у селі Новоселище. Ухвалу про арешт можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

У судовому реєстрі можна знайти інформацію про справу неналежне виконання професійних обов'язків, в якій фігурує Андрій Мачула. Лікаря звинувачували у смерті пацієнта у 2015 році. Однак справу у 2022 році закрили через строки давності. Крім цього, у 2019 році Буський райсуд на 850 грн оштрафував Андрія Мачулу за підробку результатів медогляду.