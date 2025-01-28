Псевдоподружжя за кордон не випустили

На кордоні з Польщею львівські прикордонники викрили псевдоподружжя 26-річного киянина та 42-річної жінки з інвалідністю. Жінка уклала шлюб за гроші, щоб допомогти ухилянту втекти від мобілізації.

Як розповіли у вівторок, 28 січня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, інцидент зафіксували у пункті пропуску «Рава-Руська». 26-річний мешканець Києва уклав шлюб з 42-річною землячкою з інвалідністю.

«За версією “молодят” вони прямували до Польщі провідати товариша чоловіка. Пізніше ж з'ясувалося, що ніякого товариша за кордоном немає, а жінка, після того як переправить чоловіка, мала отримати винагороду – 2 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Також під час бесіди з прикордонниками молодята не змогли дійти згоди щодо адреси їхнього проживання. Крім того, були й інші розбіжності.

Подружжя за кордон не випустили. Прикордонники надіслали повідомлення в поліцію за фактом незаконного переправлення через державний кордон.