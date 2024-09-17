23-річний прикарпатець уклав фіктивний шлюб з харків'янкою з інвалідністю, їх затримали на кордоні

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею викрили фіктивний шлюб 19-річної харків’янки з інвалідністю та 23-річного прикарпатця. Прикордонників насторожило, що чоловік не міг назвати ім’я своєї тещі, до якої нібито їхав у гості.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, прикордонники викрили 19-річну жительку Харкова, особу з інвалідністю II групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 23-річним жителем Івано-Франківщини.

«Пара нібито їхала в гості до тещі в Італію. Однак, дати відповіді на низку логічних запитань “подружжя” не змогло. До прикладу, чоловік навіть не зміг відповісти, як звати його тещу», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Кордон «молодята» перетинали вночі. Прикордонники припускають, що таким чином порушники сподівались на низьку пильність правоохоронців.

Про згаданий факт прикордонники повідомили поліцію. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ).