Жовківський районний суд Львівщини визнав жінку з першою групою інвалідності винною у сприянні в незаконному перетині кордону військовозобов’язаному чоловіку. За укладення фіктивного шлюбу обвинуваченій призначили 3 роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, уродженка Київської області Анастасія Саксонова наприкінці жовтня 2023 року уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним чоловіком, який хотів втекти за кордон. Жінка має першу групу інвалідності, тож її чоловік міг перетнути кордон, як її супроводжуючий.

8 листопада 2023 року подружжя хотіло перетину кордон з Польщею у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», але прикордонники виявили, що їхніх шлюб є фіктивним та не випустили їх з країни. Щодо Анастасії Саксонової порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення ухилянта. У суді обвинувачена визнала свою провину та підтвердила обставини справи.

Справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який дослідив усі матеріали та призначив жительці Київщини 3 роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.