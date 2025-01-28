Затриманому військовому загрожує 10 років ув'язнення

На Одещині затримали 24-річного співробітника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який продавав ухилянтам повістки. Про це у вівторок, 28 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, військовий ТЦК вимагав від чоловіка призовного віку гроші за оформлення повістки з терміном дії шість днів, за допомогою якої військовозобов’язаний міг вільно пересуватися, а нову повістку протягом зазначеного строку йому виписати не могли. За фальшиву повістку військовий вимагав 1 тис. доларів, але згодом підвищив її вартість ще на 2 тис. грн. Через шість днів співробітник ТЦК обіцяв видати нову повістку за ту ж саму суму.

Правоохоронці затримали співробітника ТЦК після того, як він передав ухилянту повістку та одержав всю суму хабаря.

«Вилучено частину грошей, отриманих військовослужбовцем у протиправний спосіб, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Затриманому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу – 242 тис. грн.