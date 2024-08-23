У зловмисників вилучили понад півмільйона гривень

У Дніпрі викрили військовослужбовця-адвоката та його спільницю, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань 23 серпня.

За даними слідства, зловмисники підшукували чоловіків, які не бажали служити, та пропонували їм кілька схем уникнення військової служби. Для того, аби потенційні клієнти охоче платили, їх залякували рейдами працівників ТЦК.

«Найдорожче було отримати “білий військовий квиток” – 25 тис. доларів. За ці гроші вони обіцяли владнати справи з потрібними людьми у військкоматах та отримати рішення ВЛК, яке визнає призовника непридатним до служби. Дешевше оцінювали придбання за 150 доларів незаповнений бланк повістки з відповідними печатками. У разі зустрічі з представниками ТЦК покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військкомату», – розповідають правоохоронці.

Військового та його спільницю затримали під час одержання авансу. У них вилучили понад півмільйона гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. У межах кримінального провадження встановлюється причетність до протиправної діяльності службовців ТЦК та СП.