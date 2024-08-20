Одну з Viber-каналів адміністрував мешканець Берегівського району

На Закарпатті працівники СБУ викрили двох адміністраторів Viber-каналів, які перешкоджали мобілізації. У соцмережі місцевим мешканцям повідомляли про локації вручення повісток військовозобов’язаним. Чоловікам загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 20 серпня, одну з груп у Viber адміністрував мешканець Берегівського району.

«В ній учасники каналу “зливали” актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток. Канал налічував понад пів тисячі підписників, переважно місцевих мешканців», – інформують правоохоронці.

Ще одного активного учасника Viber-каналу, який повідомляв про місцеперебування працівників ТЦК на Закарпатті, викрили у липні. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань обом чоловікам загрожує до 8 років тюрми.