У суді Іван Каретін визнав свою вину і сказав, що видалив свій обліковий запис із Facebook

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним місцевого пекаря-технолога Івана Каретіна в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. За поширення на своїй сторінці у Facebook заклику до захоплення влади військовими ужгородцю присудили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 серпня, Іван Каретін створив у Facebook загальнодоступну сторінку, щоб поширювати свої радикальні ідеї та публічні заклики до дій, спрямованих на захоплення державної влади. На ній 29 листопада 2023 року він поширив інформацію з закликом до військових взяти владу.

«Військові мусять взяти владу. Ніяких виборів! Інакше гнид не вичистити. З гнидами в серці країни ми не переможемо», – зазначено в цитаті з допису ужгородця у Facebook, оприлюдненій у вироку.

У судовому засіданні Іван Каретін повністю визнав свою вину, зазначивши, що наразі видалив свій обліковий запис із Facebook.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Зарева визнала ужгородця винним в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і призначила йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Також Іван Каретін має сплатити 6 тис. грн за проведення судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. На вирок можуть подати апеляцію.