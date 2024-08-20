Затриманому загрожує до дев'яти років позбавлення волі

У Києві співробітники Служби безпеки України разом з поліцейськими викрили адвоката, який за гроші допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. За свої послуги він брав від трьох до 50 тис. доларів. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції.

Слідчі встановили, 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії пропонував військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації. Зокрема, він допомагав отримати медичну довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.

«При цьому його клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а документи на списання з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката. Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу», – розповіли у СБУ.

Крім того, затриманий допомагав ухилянтам із подальшою легалізацією після втечі за кордон. Для цього він оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у закордонних закладах вищої освіти. Вартість послуг адвоката становила від трьох до 50 тис. доларів, залежно від термінів виконання.

Правоохоронці затримали ділка під час одержання 45 тис. доларів від ухилянта. Слідчі провели обшуки у помешканні затриманого та виявили фіктивні документи на понад 244 тис. доларів.

Адвокату оголосили про підозру у незаконному переправленню людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років.