Подружжю загрожує до десяти років позбавлення волі

На Дніпропетровщині співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили колишнього військового та його дружину на організації схеми незаконного звільнення військовослужбовців. За даними слідчих, вони підробляли медичні довідки щодо інвалідності у родичів військових. Про це у середу, 24 липня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, колишній військовий та його дружина, яка працює у кам’янському медзакладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», підробляли для військових довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів. Згідно з фальшивими довідками, родичі військових нібито потребували нагляду. Такі обставини є підставою для звільнення з військової служби. За одну таку довідку подружжя вимагало 80 тис. грн.

За даними слідчих, фальшиві довідки у подружжя придбали 18 мобілізованих, 12 з них вже звільнилися з військової служби.

«Вони також отримали передбачені законодавством виплати при звільненні зі служби на загальну суму близько 500 тис. грн. Ще шість військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили 150 фальшивих довідок та понад 30 підроблених печаток різних медичних закладів.

Колишньому військовому та його дружині оголосили про підозри у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

12 військовослужбовцям оголосили про підозри в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України).

Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 2 ст. 15 ч. 4. ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України).

«П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі», – повідомили у ДБР.

Нагадаємо, у Тернополі затримали 25-річного чоловіка, який обіцяв ухилянтам виготовити документи, які б гарантували відстрочку від мобілізації за станом здоровʼя. За свої послуги він просив 15 тис. доларів.