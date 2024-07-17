Підозрюваних викрили під час отримання 6 тис. доларів винагороди

У Кам’янці-Подільському правоохоронці викрили двох організаторів схеми ухилення від мобілізації. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних документів про призначення групи інвалідності ухилянтам, що дозволяло останнім виїжджати за кордон. Про це 17 липня повідомили у поліції Хмельницької області.

За інформацією слідства, 58-річний організатор підшуковував клієнтів, а його 49-річна співучасниця займалась оформленням фіктивних медичних документів від МСЕК про призначення групи інвалідності, що дозволяло замовникам безперешкодно перетинати кордон.

«Так, у крайнього замовника вони вимагали 14 тис. доларів за призначення ІІ групи інвалідності. Затримали їх під час отримання частини суми – 6 тис. доларів», – зазначають у поліції.

Наразі слідчі вже оголосили двом жителям Хмельниччини про підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.