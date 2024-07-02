Поліцейські затримали підозрюваного у його робочому кабінеті

Правоохоронці викрили завідувача одного з відділень Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні на отриманні 12 тис. доларів хабара від військовозобов’язаного. Про це 2 липня повідомили у поліції Хмельницької області.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте з власних джерел ZAXID.NET відомо, що йдеться про завідувача відділення травматології. На сайті лікарні вказано, що це відділення очолює Ігор Сукачук.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв пацієнту за 12 тис. доларів винагороди вплинути на членів МСЕК щодо надання йому II групи інвалідності.

«Спочатку завідуючий відділенням отримав 2 тис. доларів завдатку. Під час отримання основної суми у розмірі 10 тис. доларів його викрили правоохоронці», – повідомляють у поліції.

Наразі слідчі оголосили лікарю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині хабарника взяли під варту.