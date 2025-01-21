Бланк повістки з підписом керівника та печаткою ТЦК обвинувачений оцінював у 1500-2000 грн

Берегівський районний суд визнав військовослужбовця Дениса З. винним у зловживанні впливом. За торгівлю бланками повісток з підписом начальника ТЦК водієві-електрику призначили 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 січня, у березні 2023 року Денис З. запропонував знайомому вирішити питання щодо відстрочки від мобілізації завдяки своїм зв’язкам. Бланк повістки з підписом керівника ТЦК та печаткою обвинувачений оцінював у 1500-2000 грн. Покупцям достатньо було заповнити інші реквізити, щоб ухилитись від призову на військову службу строком до двох місяців.

30 березня у Берегівському районі Денис З. за 3000 грн продав два бланки повісток клієнту, який діяв під контролем правоохоронців, а у травні 2023 року реалізував йому ще три документи. Військового затримали за місяць під час продажу 9 бланків повісток за майже 70 тис. грн.

31 жовтня 2023 року Денис З. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Михайлишин визнав військового винним у зловживанні впливом і призначив йому 85 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.