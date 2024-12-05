Мешканця Рахівщини затримали одразу після отримання грошей від чергового ухилянта

Правоохоронці затримали 32-річного мешканця Рахівського району, який виготовляв ухилянтам фіктивні посвідчення з виключенням з військового обліку, представляючись працівником ТЦК та СП. Кримінальну справу передали до суду, закарпатцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 5 грудня, організатор схеми пропонував військовозобов’язаним чоловікам виключення з військового обліку за станом здоров’я. Для переконливості він представлявся працівником ТЦК та СП.

«За 18 тис. доларів закарпатець обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до несення служби за станом здоров’я. Однак після отримання грошей зловмисник передавав своїм клієнтам самостійно надрукований на звичайному принтері фіктивний документ», – інформують правоохоронці.

Мешканця Рахівщини затримали одразу після отримання грошей від чергового ухилянта. За шахрайство, вчинене у великих розмірах, та підроблення і продаж документа, що видається та посвідчується установою і звільняє від обов’язків, обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.