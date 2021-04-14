Росіяни посилюють свої бойові підрозділи у Західному та Південному військових округах

Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, інформує «РБК-Україна».

«Загрозливим залишається північно-східний напрямок. Достовірні дані дозволяють нам говорити про продовження переміщення туди додаткових підрозділів з континентальної Росії. Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тис. військовослужбовців», – наголосив він.

Таран зазначив, що росіяни посилюють свої бойові підрозділи у Західному та Південному військових округах та розгортають там передове оперативне командування.

Андрій Таран відзначив чотири можливі цілі, що переслідуються Російською Федерацією, пише «Армія-inform».

По-перше, демонстрація сили Російської Федерації з метою збільшення тиску на Україну для сповільнення внутрішніх позитивних трансформацій та перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень;

По-друге, можна припускати підготовку до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання для окупованого півострова.

По-третє, провокації за грузинським сценарієм, коли приводом для силового розширення окупованих територій Донецької та Луганської областей може стати звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню.

По-четверте, масштабна концентрація російських сил може бути відповіддю РФ на проведення навчань «Defender Europe-2021», і одночасно підготовкою до російських навчань «Запад-2021».

«Росія поводиться настільки агресивно тому, що продовжує дотримуватися своєї старої імперської політики. Своїх агресивних намірів вона не приховувала ніколи. Зараз російські ЗМІ є інструментом цинічної пропаганди, через які поширюються звинувачення України у провокаціях. Але заявляю відповідально: сьогодні Україна не дає Росії жодних підстав, причин чи приводів для ескалації військової агресії», – зазначив Андрій Таран.

Зазначимо, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.