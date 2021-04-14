Головне управління розвідки Міністерства оборони України станом на початок березня нарахувало 89 тисяч військових Росії у групі, яку розгорнули поблизу українських кордонів. Там прогнозують, що розгортання сил РФ може завершитись 20 квітня. У розвідці розглядають три варіанти подій. Про це заявив начальник ГУР МО, полковник Кирило Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що ситуація вздовж кордону України наразі свідчить про зростання рівня загрози застосування військової сили з боку Росії.

За словами Буданова, система управління росіян зараз функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року збройні сили РФ посилили розвідку на об'єктах на території України.

«Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого ㅡ перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення», – розповів розвідник.

За даними ГУР, станом на початок березня поблизу кордонів України розгорнули війська РФ у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту. Окрім того, в готовності перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Всього чисельність розгорнутої групи становила 89 тис. осіб. Однак, за словами Буданова, розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу кордонів України та в окупованому Криму може завершитися на 20 квітня. Буданов заявляє, що кількість особового складу може збільшитися до 110 тисяч людей.

За оцінками розвідки, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України:

Перший – Росія просто демонструє силу біля держкордонів та в окупованому Криму;

Другий – може мати місце військова операція збройних сил РФ для розв'язання проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України;

Третій – провокація українських військових на Донбасі на реалізацію військових дій, щоб потім звинувачувати Україну в порушенні наявних домовленостей.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.