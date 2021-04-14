Українські спецслужби та військові у 2014 році могли звільнити Луганськ на ранньому етапі Антитерористичної операції, але «план звільнення не був прийнятий». Про це міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Міністерка пояснила, що на той час у терористів були недоукомплектовані сили, а до введення регулярних військ РФ ще залишався час. Через це Україна мала можливість не лише звільнити захоплені у Луганську адмінбудівлі, а й пришвидшити звільнення Слов'янська і Краматорська.

«На той момент, коли дійсно у Гіркіна не було більш-менш значного силового резерву, а до введення російських військ залишався час, прямо в краматорському аеропорту нашими співробітниками був розроблений план взяття в кільце Слов'янська. Адже з боку Ізюма стояли наші військові, а на іншій частині цього аеродрому розташовувалися сили спеціальних операцій», – розповіла Лапутіна.

За її словами, план полягав у тому, щоб доозброїти, доукомплектувати сили на краматорському аеродромі. Далі силою ударного угруповання з позицій Краматорська і тих військ, які стояли з боку Ізюма, оточити Слов'янськ і відпрацювати терористів по секторам. Але цей план не був прийнятий.

Чинна міністерка, яка і сама брала участь у захисті Краматорського аеродрому припускає, що про цей план могли просто не доповісти керівництву на рівні міністра оборони та вище.

Краматорськ та Слов'янськ вдалося звільнити пізніше, але на думку Лапутіної, на початку квітня 2014 року була можливість звільнити і Луганськ.

За словами міністерки, тоді спецслужби також були готові до штурму захоплених будівель, але їм не дали команду. Також силовики пропонували точково нейтралізовувати організаторів захоплення парламенту Криму, проте «людям, які тоді взяли відповідальність за країну в такий складний період, не вистачило сили волі і твердості».