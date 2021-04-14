Російські спецслужби задовго до анексії Криму та нападу на Донбас підривали можливості Служби безпеки України. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За словами Лапутіної, яка ще з 1994 року проходила службу в антитерористичному центрі «Альфа», особливо активізувалася ця робота після 2008 року.

Зокрема, сказала Лапутіна, однією з негласних умов «Харківських угод» було «скорочення підрозділів у структурі української контррозвідки, які протидіяли розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти України, а також звільнення їхніх керівників, переведення особового складу на посади, де вони не мали б можливості ухвалювати ті чи інші рішення».

«Люди, які обіймали керівні посади, почали привозити до нас під егідою співпраці з "братніми" російськими спецслужбами на наради і в інструкторські підрозділи, відповідно, на полігони співробітників ФСБ», – розповіла також міністерка, зазначивши, що «серед них був і відомий співробітник російських спецслужб Ігор Єгоров, який проходить у справі генерала СБУ Валерія Шайтанова».

За словами Лапутіної, вона неодноразово заявляла керівництву спецпідрозділу, що цього не можна робити. До того ж така міжнародна співпраця будь-якої спецслужби регулюється певними процедурами. Оминаючи всі ці процедури, окремі керівники в СБУ лобіювали прихід російських спецслужб.

«Я пам'ятаю одне дуже показове змагання, коли наші снайпери здобули перемогу над росіянами. Голова ФСБ, вручаючи нашому співробітникові нагороду, сказав: "Ви нас багато чого навчили, дякую". А вже в роздягальні російська команда снайперів сказала нашій дослівно: вашого підрозділу невдовзі не буде», – розповіла вона.

За словами міністра, «тоді ніхто не хотів вірити, але нові тенденції не змусили на себе чекати».

«Керівництво "Альфи" дійсно почало обмежувати кількість тренувань українських бійців, настріли, боєприпаси. Противнику вже тоді стало очевидно, що через спецпризначенців можна впливати на політику безпеки в структурі української спецслужби», – наголосила міністр у справах ветеранів.

За словами Лапутіної, певною крапкою для неї став жовтень 2013 року, перед подіями Євромайдану.

«Проходячи коридором на Володимирській, 33, зустріла одного з генералів СБУ. У спілкуванні з колегами він промовив: "Я ж казав, що цієї країни ніколи не було й не буде..."», – розповіла вона.

Лапутіна висловила упевненість, що «багато хто з тих, хто працював за лінією розвідки і протидії російським спецслужбам, може сказати, що тоді хотілося б більшої уваги й реакції з боку керівництва СБУ та держави до цих питань, до всієї аналітики і прогнозувань, які ми надавали, адже ми безпосередньо стикалися з цинічним "обличчям" представників російських спецслужб».