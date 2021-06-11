Міністерство оборони США (Пентагон) затвердило другу частину безпекової допомоги Україні – пакет на суму 150 млн доларів, який включає протиартилерійські радари та безпілотники, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

«Сьогодні міністерство оголошує про новий пакет допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів у рамках ініціативи щодо сприяння безпеці України, щоб допомогти ЗСУ зберегти територіальну цілісність своєї країни й поліпшити оперативну сумісність з НАТО», – сказав Кірбі під час брифінгу в п’ятницю, 11 червня, повідомив «Укрінформ».

Пакет включає надання двох протиартилерійських радарів, кількох безпілотних літальних систем, а також засобів захисту зв’язку.

«Він доповнить пакет вартістю 125 мільйонів доларів, про який було оголошено у березні», – уточнив представник Пентагону.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу в сфері безпеки, включаючи летальну зброю.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував американській стороні за допомогу.

«Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків», – написав він у Twitter.