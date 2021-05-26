Речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт

Чинний уряд Німеччини не надаватиме Україні озброєнь. Про це заявив речник уряду Штеффен Зайберт, реагуючи на заяву співголови партії «Зелених» Роберта Хабека щодо доцільності надання Україні оборонної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ми сповідуємо обмежувальну та відповідальну політику експорту озброєнь та, стосовно України, не надаємо дозволів для (експорту – ред.) бойової зброї», – сказав Зайберт і зазначив, що принаймні за каденції цього уряду зміни позиції не буде.

Він також вказав на підтримку України з боку німецького уряду та на необхідності розв'язання конфлікту на Донбасі політичним шляхом.

Тим часом речник німецького МЗС зазначив, що йому невідомо про актуальні запити від Києва про надання зброї.

Як інформував ZAXID.NET, на початку цього тижня Роберт Хабек під час візиту до Києва заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Однак Роберт Хабек, попри критику, не відмовився від своєї позиції. За його словами, якщо Україна «впаде», то це стане «запрошенням для Росії» з ескалації й інших конфліктів. Утім, слова політика викликали різку критику як з лав партії «Зелених», так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії «Зелених» дистанціювалися від слів співголови партії.

Хабек, який здійснив візит на лінію розмежування на Донбасі, зазначив, що Німеччина могла б постачати Україні прилади нічного бачення, засоби для розвідки, знешкодження вибухонебезпечних предметів, засоби медичної евакуації.

Ще в квітні Україна попросила в Німеччини надати їй сучасну оборонну зброю, за допомогою якої вона би змогла захистити узбережжя в разі нападу Росії.

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Ідею в Німеччині зустріли неоднозначно. Проти надання Україні зброї виступив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Водночас міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що «відкрита» до обговорення.

Зазначимо, що підтримка «Зелених» суттєво зросла за останній рік та наразі ця партія є найпопулярнішою в Німеччині. Згідно із опитуванням, опублікованим у квітні, за партію «Зелених» готові голосувати 28% німецьких виборців, тоді як за «Християнсько-демократичний союз» – 21%.