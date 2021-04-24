На думку кандидатки на посаду федерального канцлера Німеччини від партії «Зелених» Анналени Бербок, недоцільно говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт з Росією. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню FAZ.

«Найголовніше зараз – посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація ситуації є пріоритетною. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І якби важко це не було щодо російських дій: ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою», – сказала Бербок.

Вона вважає, що Москві необхідно надіслати меседж, що суверенні держави самі розв’язують питання про свої союзи.

«Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні», – додала вона.

На запитання журналіста про те, чи підтримуватиме Бербок надання летальної зброї Україні, якщо стане канцлером, прямої відповіді не дала.

«Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше – забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території і більше не повинна піддаватися саботажу. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки», – сказала Бербок.

Нагадаємо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Ангела Меркель після чотирьох термінів канцлерства йде у відставку після виборів.

Армін Лашет, який був висунутий кандидатом на пост канцлера від консервативного блоку Ангели Меркель, має 14,3% підтримки. За ним слідує кандидат від соціал-демократів Олаф Шольц з 10,5%.

Не змогли відповісти на запитання 32,5% респондентів.

Водночас, підтримка «Зелених» суттєво зросла за останній рік і партія за популярністю наздоганяє консерваторів Лашета. Опитування, оприлюднене раніше на цьому тижні, показало, що «Зелені» навіть випереджають консервативний альянс.