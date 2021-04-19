Росія за допомогою ескалації та стягування військ на кордон України намагається не допустити надання Києву Плану дій для членства в НАТО. Про це глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив в ефірі телеканалу TVP Info.

Чиновник зазначив, що Україна докладала максимум зусиль, щоб отримати ПДЧ на наступному саміті НАТО, але втрутилася Росія.

«Так само було у 2008 році з Грузією та Україною. Саме тоді, у зв'язку з цією ситуацією, напруженість між Росією і Грузією зросла, і це закінчилося війною... Росія намагається зупинити процес можливого відкриття для України дверей в НАТО. Звідси й акція, яка відбулася на східному кордоні України. Росія використовує армію в політичних цілях, щоб сьогодні чинити тиск на Україну», – підкреслив він.

Глава канцелярії президента Польщі додав, що це дуже небезпечно, оскільки ситуація легко може вийти з-під контролю.

Нагадаємо, що взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Але у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».

Наприкінці березня РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а на Донбасі активізувались обстріли зі сторони бойовиків. Після цього у НАТО заявили, що війна на Донбасі не завадить вступу України до Альянсу

Водночас, МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності.