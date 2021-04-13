Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки від України залежить, коли вона вирішить стати повноцінним членом Альянсу, а Росія не має жодного права впливати на це рішення. Про це він сказав на спільній з головою МЗС України Дмитром Кулебою прес-конференції з нагоди Комісії Україна-НАТО.

«Це суверенне право України – звертатися щодо членства. Союзники вирішать, коли це станеться, тому що Росія зараз намагається запровадити сфери впливу і вирішувати, що її сусіди можуть чи не можуть робити... Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях і тільки союзники можуть вирішити, чи стандарти вже виконані», – зазначив він.

Столтеберг додав, що реформи – єдиний шлях наближення до євроантлантичної інтеграції.Дмитро Кулеба додав, що для України членство в НАТО є питанням часу і немає інших критерії, яких необхідно дотримуватися в стосунках з Росією.

Генеральний секретар НАТО закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Він підкреслив, що за останні дні кілька українських військових загинули, та назвав суттєве нарощення російських військ невиправданим.

«Росія повинна припинити військове нарощування в та навколо України, припинити провокації та негайно зменшити напругу», – заявив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що НАТО продовжує закликати Росію припинити підтримку бойовиків на Сході України і вивести свої війська з української території.

Столтенберг окремо наголосив, що НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України та рішення, ухвалені на Бухарестському саміті, але підкреслив, що наблизитися до НАТО Україні допоможуть реформи.

У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у виконання обіцянки НАТО, яку Альянс дав щодо її майбутнього членства на Бухарестському саміті в 2008 році.

Нагадаємо, що взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Але у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».

Наприкінці березня РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а на Донбасі активізувались обстріли зі сторони бойовиків. Після цього у НАТО заявили, що війна на Донбасі не завадить вступу України до Альянсу

Водночас, МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності.