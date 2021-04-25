Глава комітету закордонних справ Бундестагу, член президії німецької партії «Християнсько-демократичний союз» Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.

«Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний пану Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна», – написав посол України в ФРН в суботу ввечері, 25 квітня.

За даними німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яку цитує «Інтерфакс», Україна попросила в Німеччини надати їй сучасну оборонну зброю, за допомогою якої вона би змогла захистити узбережжя в разі нападу Росії.

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Джерела газети зазначають, що цю ідею в Німеччині зустріли неоднозначного. Проти надання Україні зброї виступив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Водночас міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що «відкрита» до обговорення.