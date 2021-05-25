Роберт Хабек підтримав надання оборонної зброї Україні

Лідер німецької партії «Союз90/Зелені» Роберт Хабек після візиту до Києва заявив про підтримку надання Україні оборонної зброї. Зазначимо, що «Зелені» наразі є найпопулярнішою німецькою політсилою, яка має високі шанси перемогти на наступних виборах.

Роберт Хабек відвідав Київ напередодні, 24 травня, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Згодом в короткому інтерв’ю німецькій газеті FAZ Хабек розповів, що підтримує надання оборонної зброї Україні.

Він уточнив, що «Зелені» виходять з пацифізму, однак коли справа доходить до самооборони, «відмовити країні, яка піддалася нападу, не можна».

Німецький політик також висловився щодо членства України в НАТО. З його слів, перспективу членства, яку альянс відкрив країні на саміті в Бухаресті ще в 2008 році, не слід «знімати зі столу». Водночас час для розгляду цього питання ще не прийшов.

Зазначимо, що підтримка «Зелених» суттєво зросла за останній рік та наразі ця партія є найпопулярнішою в Німеччині. Згідно із опитуванням, опублікованим у квітні, за партію «Зелених» готові голосувати 28% німецьких виборців, тоді як за «Християнсько-демократичний союз» – 21%.

Німеччина та надання Україні оборонної зброї

Ще в квітні Україна попросила в Німеччини надати їй сучасну оборонну зброю, за допомогою якої вона би змогла захистити узбережжя в разі нападу Росії.

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Ідею в Німеччині зустріли неоднозначно. Проти надання Україні зброї виступив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Водночас міністр оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що «відкрита» до обговорення.