Путін шантажував Туреччину забороною на польоти через підтримку України
Президент Росії Володимир Путін шантажував Туреччину через підтримку України. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розказав Володимиру Зеленському під час зустрічі у квітні, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
«Ердоган сказав президенту України Володимиру Зеленському під час квітневої зустрічі в Туреччині, що президент Росії Володимир Путін пригрозив продовжити заборону на польоти, якщо Туреччина не відмовиться від своїх продажів безпілотних літальних апаратів і підтримки України», – йдеться у матеріалі.
Видання також пише, що продаж Україні турецьких дронів Bayraktar обурило Росію, через це у Кремлі, посилаючись на спалах коронавірусу, заборонили авіасполучення між двома країнами до 1 червня. Через це Туреччина втратила російських туристів.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що продаж безпілотних апаратів Bayraktar для української армії – це торгові відносини між Україною та Туреччиною, які не зачіпають інших країн.