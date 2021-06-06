Про тиск з боку Росії Реджеп Тайїп Ердоган розказав Володимиру Зеленському під час зустрічі у квітні

Президент Росії Володимир Путін шантажував Туреччину через підтримку України. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розказав Володимиру Зеленському під час зустрічі у квітні, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

«Ердоган сказав президенту України Володимиру Зеленському під час квітневої зустрічі в Туреччині, що президент Росії Володимир Путін пригрозив продовжити заборону на польоти, якщо Туреччина не відмовиться від своїх продажів безпілотних літальних апаратів і підтримки України», – йдеться у матеріалі.

Видання також пише, що продаж Україні турецьких дронів Bayraktar обурило Росію, через це у Кремлі, посилаючись на спалах коронавірусу, заборонили авіасполучення між двома країнами до 1 червня. Через це Туреччина втратила російських туристів.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що продаж безпілотних апаратів Bayraktar для української армії – це торгові відносини між Україною та Туреччиною, які не зачіпають інших країн.