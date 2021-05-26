Військові відпрацьовували наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником

Збройні сили України провели масштабні військові тренування наступу на противника. Під час навчань були застосовані американські протитанкові комплекси Javelin та турецькі безпілотники Bayraktar. Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

За легендою військові відпрацьовували наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником. Спочатку були нанесені точкові удари по умовних ворожих цілях. Після цього наступ почався за допомогою танків, їх прикривали протитанкові комплекси Javelin, «Корсар», «Фагот», «Стугна». Згодом залучили артилерію та авіацію.

Для проведення повітряної розвідки та коректування вогню військові використали безпілотник Bayraktar.

«Під час підготовки нинішніх занять був врахований досвід бойового застосування провідних армій світу, висновки з дій підрозділів РФ під час останніх навчань, а також досвід, отриманий Збройними силами України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації», – наголосили в Генштабі.

Зазначимо, що ще минулої осені Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Україна планує закупити ще п’ять Bayraktar у 2021 році. Всього мають намір закупити до півсотні цих безпілотників.

Що відомо про Bayraktar TB2

Може переміщувати на собі керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

Цей літальний апарат також побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він був у небі 24 години 34 хвилини.

Турецькі ударні безпілотники Bayraktar масово використовував Азербайджан під час збройного конфлікту із Вірменією у Нагірному Карабасі.