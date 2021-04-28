На одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, пройшли бойову підготовку екіпажі тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

Під час навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також тактичного десанту на гелікоптери.

Під час тренування батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі.

У Міноборони повідомили, що після першого етапу навчань воїни-ракетники «продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій». Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

В оборонному відомстві нагадали, що «всі без виключення» підрозділи на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією Криму «системно займаються підвищенням спроможностей».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що артилерійські та танкові резерви Збройних сил України провели військові навчання поблизу адміністративної межі із окупованим Кримом.