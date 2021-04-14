Танкові та артилерійські резерви ЗСУ провели навчання на адмінмежі із Кримом
Маневри відбулися в умовах наближених до бойових
Артилерійські та танкові резерви Збройних сил України провели військові навчання поблизу адміністративної межі із окупованим Кримом. Про це повідомило командування Об’єднаних сил ЗСУ в середу, 14 квітня.
За легендою навчань, ворожий танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію оборони.
«Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію», – йдеться в повідомленні.
Крім того, українські танкові екіпажі відпрацювали також елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій.
Зі слів генерала-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділи, підпорядковані командуванню об’єднаних сил ЗСУ, тренувалися в умовах наближених до бойових.
«На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу», – резюмував він.