Збройні сили України оголосили збори підрозділів територіальної оборони у південних областях України для посилення та захисту державного кордону, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

«Основними цілями зборів є – удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах», – зазначено в повідомленні ЗСУ у вівторок, 6 квітня.

Підрозділи готуватимуть до таких завдань:

охорона та захист адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконання завдань з контролю населених пунктів, по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Стягування російських військ до кордону України: що відомо

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.