Росія перекидає в окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, також відому як «псковські десантники». У 2014 році ці бійці воювали на Донбасі, повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

На оприлюдненому в соцмережі TikTok відео за 4 квітня можна помітити залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою «Нона-С». Саме така установка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ.

У CIT вирішили перевірити номер платформи за допомогою сервісу gdevagon. Вони з'ясували, що вона слідує зі станції у Псковській області на станцію «Сімферополь-вантажний».

Крім того, вантажовідправником та вантажоодержувачем вказана військова частина 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, тобто «псковських десантників».

А 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, який входить до складу цієї дивізії, дислокується якраз в селищі, звідки відправився ешелон. Розслідувачі припускають, що відео було зняте якраз під час завантаження ешелону.

Що відомо про «псковських десантників»?

Попри безліч фактів, російська влада неодноразово заперечувала присутність будь-яких підрозділів збройних сил РФ на території України.

18 серпня 2014 року президент РФ Володимир Путін спеціальним указом нагородив орденом Суворова 76-ту гвардійську десантно-штурмову Чернігівську дивізію «за успішне виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому особовим складом мужність і героїзм». Глава Міноборони Сергій Шойгу у своїй промові дав зрозуміти, що дивізія нагороджена за сукупністю бойових заслуг, в тому числі за дії під час проведення референдуму в Криму.

Десантники брали участь у війнах на Донбасі та у Чечні. Зокрема, на Донбасі ця дивізія зазнала втрат улітку 2014 року. Однак у CIT називають цих бійців «однією з найбільш боєздатних російських частин».

Розслідувачі наголошують, що перекидання десантників ще не означає, що Росія готує вторгнення. Такі дії, зазначають у CIT, виглядають логічними і у разі, які Росія хоче залякати українську владу.

Під час виступу у Верховній Раді 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія останнім часом стягує війська до кордону з Україною під приводом військових навчань і тренувань, що створює загрозу воєнній безпеці.

Про це ж пізніше говорили й президент Володимир Зеленський, і Головне управління розвідки Міністерства оборони. На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.