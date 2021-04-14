Міноборони США відмовилося від планів попереднього президента країни Дональда Трампа про скорочення військового контингенту в Європі. Про це пише агенція Reuters із посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна.

План Трампа полягав, зокрема, у скороченні кількості військових у Німеччині – планувалось вивести приблизно 12 тис. військових із 36 тис, яких розмістили у Німеччині.

Натомість тепер Пентагон перекине до Німеччини додатково 500 своїх військових.

Міністр оборони не відповів, чи слід розглядати розміщення додаткових американських військових як попередження для Росії, яка останніми тижнями збільшила свою військову присутність на кордонах з Україною.

Остін зазначив, що для НАТО важливо мати більше солдатів у Європі.

«Ці військові посилять оборону та здатність до стримування. Вони посилять вже наявні можливості для запобігання конфліктам, а у разі потреби — для боротьби й перемоги», – сказав міністр.

Він також додав, що збільшення кількості американських військових у Німеччині покращить здатність США «у найкоротші терміни захищати союзників».