Під час тренувань відпрацьовуватимуть захист стратегічних об’єктів та державних кордонів

Служба безпеки України планує провести в більшості областей України масштабні та багатоетапні антитерористичні навчання.

«Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави», – йдеться в повідомленні СБУ в понеділок, 19 квітня.

В навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, поліції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, ЗСУ, ДСНС, а також представники місцевої влади. Самі тренування проводяться в умовах максимально наближених до реальних.

Відомство попереджає, що під час навчань в деяких районах можуть тимчасово запровадити особливий режим, який передбачає:

обмеження або заборону руху транспорту та пішоходів;

перевірку документів;

огляд автомобілів тощо.

СБУ просить українців із розумінням поставитися до таких заходів.

Крім того, Служба безпеки також просить українців звертатися за телефоном 800 501 482 в таких випадках:

прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Перелік областей, де проводитимуть навчання, Служба безпеки не назвала. Однак нагадала, що такі тренування вже розпочалися в у Харківській, Херсонській та Сумській областях.